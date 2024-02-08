Владелец участка в Сысерти подал в суд на Россельхознадзор, выступающий против строительства мусорного полигона

Судебных разбирательств по поводу участка земли в Сысерти, где хотят построить мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг", становится все больше. В этот раз иск подал владелец земли Банк "Агропромкредит" к Россельхознадзору, выступающему против строительства. От ведомства требуют снять с территории наложенные ограничения, из-за которых нельзя приступить к возведению завода, сообщается в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Активисты, которые также выступают против экокластера, пояснили детали иска.

"Иск основан на том, что "Никольская слобода" обрабатывала часть участка (по сведениям Истца - 34%). Но фермеры брали часть участка в аренду у банка. При этом в конце 2022 года собственники отказали в аренде фермерам без объяснения причин", — написали они в социальных сетях.

Напомним, что совсем недавно активисты также подали в суд на департамент лесного хозяйства УрФО за бездействие в отношении данного земельного участка. Как сообщается в иске инициативной группы, принадлежащая с 2011 года банку "Агропромкредит" территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, однако с того времени ни разу не использовалась по целевому назначению, что якобы упорно игнорировалось департаментом.

На участке планируется построить мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг". Инициаторы идеи, в числе которых и министр ЖКХ региона Николай Смирнов, утверждают, что существование "экокластера" местные жители даже не заметят. В свою очередь последние уверены, что завод станет очередным мусорным полигоном, который только испортит земли сельхозназначения.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.