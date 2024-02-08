Игнорируют права "скорых" и населения. Профсоюз "Действие" обвинил "ЦГБ Кушвы" в нарушении трудовых прав сотрудников СМП

ППО МПРЗ "Действие" направило в адрес и.о. главврача ГАУЗ СО "ЦГБ г.Кушва" требования устранить выявленные нарушения трудовых прав сотрудников бригад "скорой помощи". Сейчас на линии работает всего 2-3,5 бригад, при необходимых четырех, а руководство больницы по-прежнему не хочет оформлять сотрудникам сверхурочные с оплатой оклада в двойном размере.

Напомним, что сотрудники городской "скорой" записали видеообращение главе государства Владимиру Путину с просьбой помочь с достойной оплатой переработок. После этого в больницу наведался региональный министр здравоохранения Андрей Карлов, пообещав не только помочь работникам с экипировкой, но и провести собрание, на котором обсудят все актуальные вопросы бригад.

Последние же объявили "итальянскую забастовку" - отказ от работы, сверх той, что прописана в договоре, без соответствующей доплаты. В связи с этим, начиная с февраля, количество выездных бригад "скорых" в Кушве уменьшилось. Как рассказал Накануне.RU член профсоюза Медиков "Действие" Андрей Коновал, на данный момент на подстанции в Кушве действует штатное расписание в котором всего 3,5 бригады в сутки, при этом ночью на линии остаются всего две и одна круглосуточная на посту в поселке Баранчинском.

Между тем, согласно данным в обращении к руководству больницы (имеется в распоряжении редакции) из-за нехватки медперсонала для формирования выездных бригад СМП, в доведенном до коллектива графике сменности на февраль 2024 г. фигурирует всего три бригады: две круглосуточные на подстанции в Кушве и одна в Баранчинском. А в течение 6 дней в феврале "скорая" оказывает помощь населению силами всего двух "скорых", так как в эти дни не предусмотрено ни одной бригады для дежурства в Баранчинском.

"Это означает, что на действующие выездные бригады СМП ложится дополнительная сверхурочная нагрузка, которая никак работодателем не оформляется и соответственно не оплачивается. Письменное согласие работников на расширение зоны обслуживания согласно ст 60.2 ТК РФ также работодателем не получено. Таким образом, ППО МПРЗ "Действие" констатирует наличие нарушений трудовых прав работников отделения скорой медицинской помощи", - говорится в документе.

Там также отмечается, что права пациентов на доступную медпомощь нарушаются не меньше, что может привести к трагичным исходам.

"К сожалению, работодатель в настоящее время своим бездействием в привлечении работников к сверхурочной работе поступает вопреки интересам службы и задачам обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью", - добавили в профсоюзе.

Стоит отметить, что приказом Минздрава №182 от 20.04.2018 г. в таких городах, как Кушва, при длине радиуса обслуживания в 30 км, должна быть предусмотрена одна бригада на 9 тыс. человек. Согласно данным официального сайта Кушвинского городского округа, численность населения составляет 36 тыс. 288 человек или 18,86 человек на 1 кв.км. Максимальный радиус (до Кедровки) составляет 38 км., а потому на смене должно быть задействовано не менее четырех круглосуточных бригад.

Профсоюз "Действие" требует:

увеличить ежедневную численность бригад СМП в соответствии с установленными и штатными расписаниями, но не менее чем 3,5 (4 днем и 3 ночью) путем привлечения работников к сверхурочной работе согласно ст.99 и ст.152 ТК РФ и работе в выходные и нерабочие дни согласно ст.113 и ст.153 ТК РФ;

если бригад недостаточно, доплачивать сотрудникам за выполнение дополнительной работы в виде расширенной зоны обслуживания. Размер доплаты должен быть согласован с работниками в письменном виде;

меры должны быть приняты в течение недели.

В начале недели с представителями кушвинских бригад прошла конференция трудового коллектива, которую ранее анонсировал Карлов. На ней, как предполагалось ранее, должны были обсудить переработки медиков и водителей СМП, однако, как рассказал Коновал, на ней было принято решение о назначении ППО МПРЗ "Действие" ответственным за составление коллективного договора, благодаря которому выездные бригады смогут перерабатывать в рамках более щедро оплачиваемых сверхурочных.

В адрес руководства больницы также направлена просьба провести в скором времени коллективные переговоры.