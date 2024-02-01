Прокуратура проверит информацию об "итальянской забастовке" сотрудников "скорых" в Кушве

Прокуратура организовала проверку после публикаций о сокращении бригад "скорой помощи" в Кушве. Напомним, что именно с 1 февраля медики и водители СМП собирались начать "итальянскую забастовку", а именно отказаться от сверхурочной работы без положенной за нее оплаты.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, сотрудники ведомства проверят соблюдение требований законодательства в деятельности ЦГБ Кушвы. Также будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи населению.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась новость о том, что вместо имеющихся трех и положенных пяти на линию вышли только две бригады "скорой", одну из которых пришлось вводить экстренно. Председатель первичной организации профсоюза "Действие" от больницы в Кушве Александр Макарихин пояснил Накануне.RU, что руководство больницы не сокращало бригады из-за жалоб президенту Владимиру Путину или из-за чего-то еще. Единственной причиной сокращения бригад стало отсутствие предложения от руководства оплачивать сверхурочные как и положено - в двойном размере, а следовательно и начало обещанной "итальянской забастовки".

По словам Макарихина, сегодня согласно своей законной ставке на линию вышла всего одна бригада. После того, как об этом стало известно общественности, сотрудников на выходных пригласили в больницу и попросили выйти на работу. В итоге еще одна бригада отправилась в Баранчинский, а полбригады в Кушву. На каких именно условиях эти работники вышли сегодня на линию, председатель союза не знает.