01 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит информацию об "итальянской забастовке" сотрудников "скорых" в Кушве

Прокуратура организовала проверку после публикаций о сокращении бригад "скорой помощи" в Кушве. Напомним, что именно с 1 февраля медики и водители СМП собирались начать "итальянскую забастовку", а именно отказаться от сверхурочной работы без положенной за нее оплаты.
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Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, сотрудники ведомства проверят соблюдение требований законодательства в деятельности ЦГБ Кушвы. Также будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о здравоохранении при оказании медицинской помощи населению.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась новость о том, что вместо имеющихся трех и положенных пяти на линию вышли только две бригады "скорой", одну из которых пришлось вводить экстренно. Председатель первичной организации профсоюза "Действие" от больницы в Кушве Александр Макарихин пояснил Накануне.RU, что руководство больницы не сокращало бригады из-за жалоб президенту Владимиру Путину или из-за чего-то еще. Единственной причиной сокращения бригад стало отсутствие предложения от руководства оплачивать сверхурочные как и положено - в двойном размере, а следовательно и начало обещанной "итальянской забастовки".

По словам Макарихина, сегодня согласно своей законной ставке на линию вышла всего одна бригада. После того, как об этом стало известно общественности, сотрудников на выходных пригласили в больницу и попросили выйти на работу. В итоге еще одна бригада отправилась в Баранчинский, а полбригады в Кушву. На каких именно условиях эти работники вышли сегодня на линию, председатель союза не знает.

Теги: Кушва, скорая, итальянская забастовка, прокуратура, проверка


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