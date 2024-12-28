Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Документ за подписью главы государства размещен сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В Уголовный кодекс вносятся изменения. Как отмечается в законе, статья 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, дополняется следующим примечанием:

"Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи".

Ранее сообщалось, что декриминализация статьи 238 не означает полного освобождения врачей от уголовной ответственности. Медики по-прежнему будут отвечать перед законом, в том числе за халатность.