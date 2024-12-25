25 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Осужденный за многомиллионную взятку экс-директор дорожного департамента ЯНАО попросился на СВО

Экс-директор дорожного департамента ЯНАО Максим Першиков, осужденный судом Салехарда за получение взятки на общую сумму в 62 млн рублей, обратился с ходатайством разрешить ему принять участие в специальной военной операции, сообщает "ПиГ".

Решения суда пока нет.

Приговор Першикову был вынесен 16 декабря. Суд признал Першикова виновным в совершении должностного преступления и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах власти, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на пять лет.

По версии следствия, Першиков, будучи главой дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, а затем директором департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, получил взятку в размере более 62 млн рублей за совершение действий в интересах взяткодателей. Следствие установило, что взяткодателями являлись организации, занимающиеся строительством и ремонтом автомобильных дорог. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Отметим, что дело рассматривалось дважды. В августе 2023 года Першиков был оправдан судом, однако приговор отменили по кассационному представлению заместителя прокурора ЯНАО.

Теги: Першиков, взятка, СВО


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