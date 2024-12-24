Стая собак насмерть растерзала пенсионерку в Хабаровском крае

Стая собак растерзала 68-летнюю жительницу Ванинского района Хабаровского края. Как сообщает в Telegram-канале Следственный комитет (СК) по региону, ее тело со следами укусов нашли соседи. По версии следствия, нападение домашних собак произошло 24 декабря в поселке Октябрьский.

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Следователи осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Хозяйку животных уже нашли. Обстоятельства происшествия выясняются.

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следственное управление предупреждает жителей области об ответственности за ненадлежащее содержание собак и их свободный выгул.

В ноябре стая из 13 собак напала на 35-летнего мужчину и откусила кусок кожи ноги в Новосибирске. Алексей, работающий мусорщиком, приехал выкинуть бак с отходами на улице Малыгина. На него с разных сторон набросились собаки. Один из псов прокусил ногу и оторвал кусок кожи.