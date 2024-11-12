Стая собак напала на мужчину и откусила кусок кожи ноги в Новосибирске

Стая из 13 собак напала на 35-летнего мужчину и откусила кусок кожи ноги в Новосибирске. Как пишет SHOT, Алексей, работающий мусорщиком, приехал выкинуть бак с отходами на улице Малыгина. На него с разных сторон набросились собаки. Один из псов прокусил ногу и оторвал кусок кожи.

Помог отбиться от собак водитель машины: он услышал крики. Алексея доставили в ближайшую больницу. Ему обработали и зашили рану и проставили уколы.

Как говорят местные жители, в городе обострилась проблема бродячих животных. Они требуют увеличить количество приютов и ужесточить наказание за выброшенных на улицу питомцев.