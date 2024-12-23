В Перми подорвали офис Сбербанка

В Перми атакован офис Сбербанка. Речь идёт о помещении на улице Мира.

Свидетели уверяют, что поджигатель поставил неустановленный предмет у входа и подорвал его. В отделении начался пожар. Подрывника якобы успели задержать. На месте дежурит полиция, пишет Baza. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании банкомата, расположенном в Индустриальном районе Перми, поступило в 20.20. Задержан человек, возможно, причастный к данному происшествию. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, Сбербанк в Перми особенно часто страдает от налётчиков на банкоматы. Особенно богатым стал 2016 г. – тогда хранилища денег подрывали или грабили, в одном из случаев добычей стали несколько миллионов рублей. В ноябре 2018 г. голый пермяк пробрался в отделение и залил его кровью.