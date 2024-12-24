В Перми один человек пострадал во время пожара в офисе Сбербанка на улице Мира

Один человек пострадал во время пожара в офисе Сбербанка на улице Мира в Перми.

Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в краевом минздраве. Пострадавший - мужчина. Он был доставлен в больницу, где был осмотрен врачами, получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение.

По данным perm.aif.ru, пострадавший не является подозреваемым в поджоге отделения банка. Сообщалось, что вечером, 23 декабря, мужчина поджег предметы, похожие на петарды, рядом с банкоматами.

Напомним, в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании банкомата, расположенного в Индустриальном районе Перми, поступило в 20.20. Задержан человек, возможно, причастный к данному происшествию.