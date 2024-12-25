Поджигателям банкоматов в Перми избрали меру пресечения

Свердловский суд Перми избрал меру пресечения двум поджигателям банкоматов в Перми.

Как сообщает портал Properm, 50-летнюю сиделку геронтологического центра в Курье Ирину Копытову суд отправил в СИЗО до 24 февраля. Банк оценивает ущерб от ее действий на сумму более 1 млн руб.Вечером, 23 декабря, женщина облила банкомат "Сбербанка" на ул. Ленина, 75 горючей жидкостью и подожгла. Ее задержали очевидцы и передали полицейским.

Сообщается, что женщина ранее отдала мошенникам крупную сумму денег, после того, как они получили доступ к ее персональным данным на портале Госуслуг. Женщине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Другому поджигателю - 18-летнему Андрею Купцову избрана более мягкая мера пресечения – он отправлен под домашний арест. Юноша учится на первом курсе строительного факультета политехнического университета. В свободное время подрабатывает в сервисе доставки. Перед тем, как дать Купцову задание поджечь банкомат, мошенники выманили у него порядка 90 тыс. рублей. Юноша поджог банкомат на ул. Мира, 6а и был задержан полицейским патрулем.