Задержаны студент и 50-летняя женщина. В пермской полиции прокомментировали поджог банкоматов

В полиции раскрыли детали поджогов банкоматов в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы ведомства, подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. В офисе банка по ул. Мира в поджоге подозревают 18-летнего студента. Он облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Молодого человека задержали сотрудниками ППС.

Поджог банкоматов на ул. Ленина, 75 совершила 50-летняя женщина. Ее задержали очевидцы преступления.

Сообщается, что подозреваемые получили ожоги различной степени тяжести. По фактам умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит серьезное наказание. На преступление они пошли по указке неизвестных кураторов, которые говорили им, что делать через мессенджеры. Перед совершением поджогов, по словам подозреваемых, они стали жертвами мошенников, которые выманили у них деньги.

Полиция в очередной раз призывает граждан при малейшем подозрении сразу звонить в органы охраны правопорядка, чтобы избежать необдуманных поступков и закономерно следующего за ними наказания.