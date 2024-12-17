В самолете "Уральских авиалиний" во время рейса умер пассажир

В самолете авиакомпании "Уральские авиалинии" прямо во время рейса скончался пассажир.

Инцидент произошел утром 17 декабря во время полета из Москвы в Читу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика, на рейсе U693 умер пассажир – мужчина.

"На борту работали полиция и Следственный комитет. Поэтому время отправки обратного рейса U694 вынужденно перенесли", - рассказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Причина смерти не уточняется. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Читы, сейчас самолет уже вылетел в столицу.

Напомним, недавно самолет "Уральских авиалиний", летевший из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока. Сообщалось, что причиной стала техническая неисправность. После этого свою проверку начала транспортная прокуратура.