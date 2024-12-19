Путин о ходе СВО: Ситуация меняется кардинально

Владимир Путин рассказал о ходе специальной военной операции на сегодняшний день. По его словам, "ситуация меняется кардинально".

Сегодня во время подведения итогов 2024 года президента спросили, как он оценивает ход СВО почти за три года и стала ли ближе победа. Путин заявил, что общается с бойцами регулярно.

"Ситуация меняется кардинально. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Речь не о продвижении на 100-200 метров – наши бойцы возвращают территории квадратными километрами. Каждый день", - отметил президент России.

Он рассказал, как идет СВО – "сначала противник лезет, ему наносят серьезное поражение, а потом начинают двигаться вперед".

"Так и происходит. Заглядывать вперед трудно, да и ни к чему. Но мы движемся к решению первостепенных задач, обозначенных в начале СВО. Ребята действуют героически, возможности Вооруженных Сил возрастают. В данный момент они ведут бой. Пожелаем им удачи, победы и возвращения домой", - заключил Владимир Путин.