Орбан оставил в силе свое предложение о перемирии, несмотря на хамство Зеленского

В Киеве должны решить, принимать ли предложение о рождественском перемирии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Предложение о прекращении огня лежит на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность", - написал глава венгерского правительства в соцсети Х.

Орбан также заявил, что не ответит на провокации в связи с попытками Владимира Зеленского высмеять его миротворческую инициативу.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести масштабный обмен военнопленными, но Владимир Зеленский отверг эту инициативу. В Кремле заявили, что Москва сразу отреагировала на предложение Орбана и была готова к обмену пленными.

Позже стало известно, что в Киеве Орбану отказали в разговоре с Зеленским. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал назвал беспрецедентным шагом. Также сообщалось, что Зеленский заявил, что Киев не нуждается в таких посредниках в мирных переговорах, как венгерский премьер-министр. По его мнению, Орбан может повлиять на Россию разве что "улыбкой или анекдотом".