Россия и Украина могли обменяться семью сотнями пленных

Венгерский вариант обмена пленными, который отверг президент Украины Владимир Зеленский, предполагал передачу семи сотен человек с каждой стороны.

"Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700", - приводит РИА Новости слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказанные на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести масштабный обмен военнопленными, но Владимир Зеленский отверг эту инициативу. В Кремле заявили, что Москва сразу отреагировала на предложение Орбана и была готова к обмену пленными.

Позже стало известно, что в Киеве Орбану отказали в разговоре с Зеленским. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал назвал беспрецедентным шагом. Также сообщалось, что Зеленский заявил, что Киев не нуждается в таких посредниках в мирных переговорах, как венгерский премьер-министр. По его мнению, Орбан может повлиять на Россию разве что "улыбкой или анекдотом".