Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня

Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести масштабный обмен военнопленными, но Владимир Зеленский отверг эту инициативу. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

"В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые действия во имя мира", - заявил Орбан. "Как грустно, что... Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!", - добавил политик.

Ранее Зеленский отверг в Telegram предложение победившего на выборах президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. По словам украинского президента, конфликт не закончится "бумажкой и несколькими подписями". Глава государства указал, что во время встречи с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря он сказал, что "нам нужен справедливый и сильный мир".