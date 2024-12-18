Жительница Екатеринбурга, напавшая с ножом на мужа в прямом эфире, предстанет перед судом

Направлено в суд уголовное дело жительницы Екатеринбурга, которая с ножом напала на собственного супруга в прямом эфире федеральной телекомпании.

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Напомним, все случилось 30 октября в квартире дома по улице Донбасская в уральской столице: пьяная женщина накинулась на мужа и нанесла ему несколько ударов ножом. В этот момент в доме работали журналисты федерального телеканала "РЕН ТВ", снимавшие сюжет о работе управляющей компании по данному адресу.

В итоге в прямой эфир попали кадры, как раненый мужчина в окровавленной майке выбегает из квартиры в коридор. В дальнейшем он был госпитализирован. Согласно заключению эксперта, потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Однако, как оказалось, история на этом не закончилась. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на место прибыли полицейские, которые через окно попытались установить контакт с обвиняемой. В ответ на их законные требования выйти из квартиры, женщина открыла окно и стала бросать в силовиков разные предметы, в том числе табурет, скейтборд и нож.

Сейчас расследование завершено, дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Дебоширке вменяется причинение легкого вреда здоровью и применение насилия к сотрудникам полиции. Как отметили в прокуратуре, ей может грозить до 5 лет лишения свободы.