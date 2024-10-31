В Екатеринбурге на кадры с интервью попала бытовая ссора с поножовщиной

В Екатеринбурге во время съемки репортажа о работе управляющей компании журналисты стали свидетелями бытовой ссоры с поножовщиной.

Как сообщает "РЕН ТВ", работники которого и проводили съемки в подъезде дома, пока корреспондент брал комментарий у местного жителя, из квартиры на заднем плане вышел человек в белой майке. На видео можно заметить, как он пошатываясь прошелся по коридору, а когда обернулся, у него из спины торчал нож.

Как выяснилось позднее, ранение, а точнее - 4 ножевых, стали результатом бытовой ссоры мужчины со своей сожительницей. В чем именно заключался конфликт, пока неизвестно. Сообщается, что у пары есть общий ребенок.

По данным городской полиции, 38-летнего мужчину госпитализировали. Его супругу доставили в дежурную часть для выяснения деталей произошедшего.