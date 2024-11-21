23 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В торговом центре на Урале произошла стрельба с поножовщиной

В одном из торговых центров на Среднем Урале произошла стрельба, ставшая ответом на поножовщину. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 21 ноября, около 14 часов на пульт оперативных служб поступил сигнал о стрельбе в торговом центре по улице Суворова в Каменске-Уральском. Предварительно установлено, что у двух мужчин возник словесный конфликт. После этого один из них выхватил нож и нанес второму удар в область живота.

В свою очередь, второй применил травматическое оружие и произвел выстрел в оппонента в присутствии посетителей ТЦ. Начата доследственная проверка, прокуратура взяла на контроль ее проведение.

Сотрудник Прокуратуры России(2024)|Фото: Накануне.RU

Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, личности участников конфликта полицейскими уже установлены: это два местных жителя, по предварительным данным, 1977 и 1981 годов рождения.

"Оба доставлены в районную больницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. У одного из них ножевое ранение, у второго – огнестрельное. На место инцидента уже прибыла усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

По его словам, мужчины находились внутри помещения, когда между ними произошел словесный конфликт. Мирным путем его решить не смогли, в итоге один схватил нож, а второй – травматический пистолет.

Нож(2023)|Фото: Накануне.RU

"Пистолет и гильзы сыщики изъяли и приобщили в качестве вещдоков к материалам проверки. Сейчас анализируются съемки с камер видеонаблюдения, опрашиваются работники заведения и посетители для установления более точных и подробных обстоятельств", - добавил Валерий Горелых.

Также в инциденте разбирается Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в региональном СК России, выясняются все обстоятельства. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению тяжести вреда здоровью обоих мужчин. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: стрельба, ТЦ, нож, пистолет, полиция, СК, прокуратура, Каменск-Уральский


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Развитие сюжета:

Ранее 22.11.2024 07:51 Мск После поножовщины со стрельбой в уральском ТЦ возбуждено дело о покушении на убийство

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