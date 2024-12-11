Противники мусорного полигона в Сысерти вышли к резиденции губернатора перед "прямой линией"

У резиденции губернатора Свердловской области в день проведения ежегодной "прямой линии" проходит очередной одиночный пикет противников строительства мусоросортировочного завода в Сысертском районе. В этот раз с плакатом вышла жительница села Никольское, которая потребовала от Евгения Куйвашева "диалога с Сысертью".

Как сообщили Накануне.RU активисты, сегодня к пикетирующей подъезжали сотрудники полиции, чего ранее не наблюдалось. Поскольку пикет одиночный и проходил спокойно, правоохранители уехали. После этого к женщине из резиденции вышел охранник, взял личные данные - ФИО и место жительства.

Накануне активисты заявили, что ждут ответов от Евгения Куйвашева на "прямой линии" с губернатором, которая состоится сегодня в 15.00 по местному времени.