Голосование за символы для банкноты в 1000 рублей стартовало в России

Онлайн-голосование за символы для банкноты в 1000 рублей стартовало сегодня в России. Об этом сообщает Центробанк.

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Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. Ее лицевая сторона, которую представили в 2023 году с изображением Нижнего Новгорода, останется прежней.

Голосовать можно за 25 объектов. Их выбрали эксперты Консультативного совета по банкнотам. Это достопримечательности, которые имеют культурную и историческую значимость для всей страны. Среди них известные памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия.

Каждый гражданин России может выбрать только один объект.

Итоговый дизайн банкноты утвердит Совет директоров Банка России. Художники Центробанка и Гознака создадут "коллаж" из трех групп изображений. Объекты первого плана задают тему, а второго создают фон.

Голосовать можно на сайте Центробанка до 12 декабря 12:00 по московскому времени.

Ранее мы писали, что храмы не вошли в перечень для выбора символа для банкноты в 1 тысячу рублей. Среди вариантов - Жигулевская ГЭС в Самарской области, международный аэропорт Гагарин в Саратове, монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах, дворец Землевладельцев в Казани, музей истории Оренбурга и другие.