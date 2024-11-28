Храмы так и не вошли в перечень для выбора символа для банкноты в 1 тыс. рублей

Храмы не вошли в перечень для выбора символа для банкноты в 1 тыс. рублей. Как сообщает ТАСС, сегодня символы для оборотной стороны купюры обсуждают в Банке России на заседании Консультативного совета.

ЦБ представил 25 вариантов изображений для новой купюры в 1000 руб., пишет РБК. Среди объектов - Жигулевская ГЭС в Самарской области, международный аэропорт Гагарин в Саратове, монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах, дворец Землевладельцев в Казани, музей истории Оренбурга и другие.

В конце октября сообщалось, что в России пройдет народное онлайн-голосование за символы для новой купюры, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Жителям страны предложат достопримечательности, которые имеют ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней.

В октябре 2023 года Банк России представил новую тысячерублевку. На ее оборотной стороне были изображены Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Это вызвало критику, в том числе со стороны РПЦ, из-за того, что на изображении здания церкви, в котором расположен Музей истории государственности татарского народа, отсутствует крест.

В итоге ее выпуск приостановили.

В октябре в регионах России появились новые пятитысячные купюры. На них виды Хабаровска заменили достопримечательностями Екатеринбурга и Челябинска.