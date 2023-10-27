Тысячная купюра с обновленным дизайном выйдет в обращение в 2024 году

Купюра в 1 тыс. руб. с обновленным дизайном поступит в обиход в 2024 году, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ приостановил печать новых купюр после скандала вокруг дизайна оборотной стороны банкноты, на которой появилось изображение храма без креста. Это вызвало многочисленные споры и недовольство со стороны верующих россиян.

"Мы будем работать над новым дизайном оборотной стороны этой купюры, будем его обсуждать. Хотим поменять чуть-чуть процедуру обсуждения дизайна. У нас есть экспертные группы, мы будем их расширять и более публично обсуждать возможный дизайн. Обновленная модификация будет в следующем году", - сообщила журналистам Набиуллина.