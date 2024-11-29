Песков: Разместить миротворцев на Украине можно только с согласия сторон конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию Службы внешней разведки России о планах Запада оккупировать Украину под видом ввода миротворцев.

"Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент — около 100 тысяч человек. По сути это означает оккупацию: территорию страны распределят между Британией, Германией, Польшей и Румынией, заявило ведомство.

В октябре СМИ со ссылкой на неназванного депутата Европарламента сообщали, что европейские миротворцы могут появиться в зоне конфликта на Украине, правда, после его окончания.