СВР: Запад развернет на Украине "миротворческий контингент" — около 100 тысяч человек

Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент — около 100 тысяч человек. Как сообщает Служба внешней разведки (СВР), по сути это означает оккупацию: территорию страны распределят между Британией, Германией, Польшей и Румынией, пишут "Известия".

"Уже определены территории, которые сбираются распределить между оккупантами: Черноморское побережье — Румынии; западные области Украины — Польше; центр и восток — Германии. Северные области, включая столичный регион, — Великобритании", — сообщили в службе.

В СВР говорят, что в НАТО хотят заморозить конфликт, чтобы восстановить боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) для попытки реванша.

Сейчас военно-политический альянс уже создает на Украине учебно-тренировочные центры для обучения мобилизованных граждан.

Блок также сотрудничает с западными военно-промышленными компаниями.

"Чтобы решить определенные задачи Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Конечно, это будет происходить под видом отправки в страну "миротворческого контингента", - рассказали эксперты.

Накануне стало известно, что Финляндия будет производить БПЛА для Украины и стран НАТО с целью продолжения конфликта с Россией.