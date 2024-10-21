Евросоюз собрался направить на Украину миротворцев

Европейские миротворцы могут объявиться в зоне конфликта на Украине. Правда, после его окончания.

Вопрос европейских миротворцев на Украине будет поднят, приводит РИА Новости фрагмент публикации издания Politico, которое цитирует неназванного депутата Европарламента.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.