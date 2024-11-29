Зачем сочинять новые учебники по школьным предметам? - академик РАН

Аакадемик РАН Алексей Хохлов раскритиковал намерение Минпросвещения писать новые учебники по школьным предметам.

Как сообщалось, в России напишут новые единые государственные учебники по всем школьным предметам до 2029 года, заявил на днях министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По этим учебникам будут учиться все школы страны.

Академик Хохлов, комментируя это в контексте плана властей по улучшению математического и естественно-научного образования, пишет, что замечательных школьных учебников по математике, физике, химии и биологии уже существует множество, и большая их доля – вполне высокого качества. И они уже проверены временем. Зачем же сочинять новые учебники?

Он рассказал, что, когда в 1968 году начал учиться в знаменитой Второй школе (лучшей в то время физматшколе Москвы, ныне Лицей "Вторая школа" им. В. Ф. Овчинникова), геометрия там была одним из профильных предметов и она преподавалась на очень высоком уровне. При этом ученикам было рекомендовано заниматься исключительно по учебнику А. П. Киселева, первое издание которого вышло еще в 1892 году, потому что это классическое издание доказало свой высочайший уровень.

"Возраст" этого учебника никого не смущал, ведь геометрия в 19 веке уже достигла законченной формы. Теоремы геометрии, как и законы физики не подвержены сиюминутным конъюнктурным изменениям... И по физике сейчас есть прекрасные школьные учебники... Вовсе не обязательно включать туда разделы современной физики, которые еще не "устоялись". Если дело дойдет до преподавания этих разделов в школе, то это неминуемо превратится в профанацию", - подчеркивает ученый-физик.

Академик Хохлов советует лучше повысить зарплаты преподавателям этих предметов, а не изобретать велосипед.

К слову, нынешнее обещание Кравцова означает, что прежнее он не выполнил. В августе 2023 года чиновник обещал, что учебники по всем предметам будут подготовлены до конца 2025 года, а полностью на них перейдут в ближайшие пять лет. Теперь сроки подготовки единых учебников отодвигаются.

Можно отметить, что и обещание разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года Кравцов тоже не выполнил. Об этом как будто и речь уже не идет. Притом что учителя в России получают жалкие гроши - медианная зарплата составляет всего 28 тыс. на ставку.