В новых учебниках истории будет больше Востока

В новых учебниках истории, которые были недавно написаны и включены Минпросом в федеральный перечень учебников с "бессрочными" экспертными заключениями, будет больше об истории стран Востока. Об этом рассказал один из их соавторов академик РАН Александр Чубарьян.

В федеральный перечень включены четыре учебники по истории России, созданные под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова (6-9 классы), а также пять учебников по всеобщей истории, написанные под руководством Мединского и Чубарьяна (5-9 классы).

В учебниках по всеобщей истории значительно расширены разделы, связанные с Востоком, в них гораздо больше сведений об Азии, Китае, Индии, Африке и даже Латинской Америке. Преодолена европоцентричность, говорит Чубарьян. При этом, по его словам, сведений о Европе меньше не стало, они сохранились в прежнем количестве. Но это может значить только то, что объем учебников вырос настолько, насколько в них стало больше о Востоке.

Названо еще одно изменение. Историю России будут изучать уже с 5 класса, а не с шестого, как сейчас. Соответствующие главы появятся в пособии по всеобщей истории. Они касаются истории Древнего мира, куда включены разделы, касающиеся территории России. О первобытном обществе и его развитии на территории нашей страны свидетельствуют археологические раскопки в Сибири, Причерноморье и других регионах. Здесь можно добавить, что сегодня историю России дети проходят уже на предмете "Окружающий мир" еще в 4 классе, знакомясь с правителями России.

Новые учебники пронизаны общей идеей показать роль России в мировой истории. В них усилены разделы, где идет речь о российском влиянии и участии нашего государства в международных делах, его значении в науке, культуре, искусстве, подчеркивает Чубарьян. При написании учебников авторы старались "синхронизировать" подачу материала по России и по мировой истории, чтобы школьники примерно в одно и то же время изучали какую-то эпоху в России и в мире.

Историк Евгений Спицын, написавший единый учебник по истории России, считает, что новые учебники для 10-11 классов написаны не с позиции научности и больше похожи на беллетристику. Судя по словам Мединского, учебники для 5-9 классов примерно такие же. Он сказал, что авторы учебников использовали "легкий слог", чтобы их было легче читать. Можно ли из учебников истории делать "легкое чтиво" - вопрос риторический. О новых учебниках высказываются разные мнения, подчас совершенно противоположные. Либералы обвиняют их в оправдании "ужасов" советской эпохи, а коммунисты, наоборот, - в антисоветизме.

Учебники представили еще перед началом учебного года, но учиться по ним везде начнут только с 2025 года.