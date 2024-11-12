В новых учебниках истории будет больше Востока

12 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Владислав Мосин

В новых учебниках истории будет больше Востока

В новых учебниках истории, которые были недавно написаны и включены Минпросом в федеральный перечень учебников с "бессрочными" экспертными заключениями, будет больше об истории стран Востока. Об этом рассказал один из их соавторов академик РАН Александр Чубарьян.
Читайте также:

В федеральный перечень включены четыре учебники по истории России, созданные под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова (6-9 классы), а также пять учебников по всеобщей истории, написанные под руководством Мединского и Чубарьяна (5-9 классы).

В учебниках по всеобщей истории значительно расширены разделы, связанные с Востоком, в них гораздо больше сведений об Азии, Китае, Индии, Африке и даже Латинской Америке. Преодолена европоцентричность, говорит Чубарьян. При этом, по его словам, сведений о Европе меньше не стало, они сохранились в прежнем количестве. Но это может значить только то, что объем учебников вырос настолько, насколько в них стало больше о Востоке.

Названо еще одно изменение. Историю России будут изучать уже с 5 класса, а не с шестого, как сейчас. Соответствующие главы появятся в пособии по всеобщей истории. Они касаются истории Древнего мира, куда включены разделы, касающиеся территории России. О первобытном обществе и его развитии на территории нашей страны свидетельствуют археологические раскопки в Сибири, Причерноморье и других регионах. Здесь можно добавить, что сегодня историю России дети проходят уже на предмете "Окружающий мир" еще в 4 классе, знакомясь с правителями России.

Новые учебники пронизаны общей идеей показать роль России в мировой истории. В них усилены разделы, где идет речь о российском влиянии и участии нашего государства в международных делах, его значении в науке, культуре, искусстве, подчеркивает Чубарьян. При написании учебников авторы старались "синхронизировать" подачу материала по России и по мировой истории, чтобы школьники примерно в одно и то же время изучали какую-то эпоху в России и в мире.

Историк Евгений Спицын, написавший единый учебник по истории России, считает, что новые учебники для 10-11 классов написаны не с позиции научности и больше похожи на беллетристику. Судя по словам Мединского, учебники для 5-9 классов примерно такие же. Он сказал, что авторы учебников использовали "легкий слог", чтобы их было легче читать. Можно ли из учебников истории делать "легкое чтиво" - вопрос риторический. О новых учебниках высказываются разные мнения, подчас совершенно противоположные. Либералы обвиняют их в оправдании "ужасов" советской эпохи, а коммунисты, наоборот, - в антисоветизме.

Учебники представили еще перед началом учебного года, но учиться по ним везде начнут только с 2025 года.

Теги: школа, учебник, история


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети