Единые госучебники по школьным предметам подготовят до 2029 года

В России единые государственные учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года.

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, по ним будут учиться все школы страны. "Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам. До 2029 г. планируем, что все школы будут учиться по единым государственном учебникам", – отметил министр, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в России школьных учебниках и детских книгах изменят шрифты. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров уже готовит новый ГОСТ, который позволит издателям использовать современное написание.