28 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Январские пенсии и выплаты россияне получат в конце декабря

Часть январских выплат россияне получат в конце декабря. Как пишет АИФ, об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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Речь идет о различных пособиях, пенсиях и иных выплатах.

"Все, кто получает пенсии, пособия, зарплаты, различного рода социальные гарантии и выплаты в первые числа месяца, получат свои выплаты в конце декабря", — сказала депутат.

Ориентировочно, социальные выплаты, которые перечисляют с 1 по 8 января, россияне получат до 28 декабря. К ним относятся единые пособия на детей, для беременных, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ежемесячная выплата из маткапитала и другие гарантии.

Депутат при этом напоминает россиянам, что из-за переноса январских выплат на декабрь следующие будут только в феврале.

Ранее сообщалось, что в декабре инвалиды и 80-летние пенсионеры получат повышенную пенсию. Об этом изданию Прайм рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

В следующем месяце в два раза больше, чем обычно получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Их пенсия достигнет больше 16 тысяч рублей.

При инвалидности первой группы фиксированная выплата также повышается вдвое. Но если инвалид первой группы достигает 80-летия, прибавка будет назначена только один раз.

Для получения повышенных пенсий не нужно подавать никаких дополнительных документов: Социальный фонд сделает все автоматически.

Ранее в Союзе пенсионеров назвали индексацию пенсий лишь попыткой догнать инфляцию. По словам председателя Союза пенсионеров Московской области Анатолия Никитина, в настоящее время индексация пенсий в России не является свидетельством улучшения благосостояния пенсионеров, а представляет собой лишь попытку догнать инфляцию.

Теги: пенсия, выплата


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