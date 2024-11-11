11 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Союзе пенсионеров назвали индексацию пенсий лишь попыткой догнать инфляцию

Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров области Анатолий Никитин заявил, что в настоящее время индексация пенсий в России не является свидетельством улучшения благосостояния пенсионеров, а представляет собой лишь попытку догнать инфляцию. Такое мнение он выразил в комментарии "Газете.ру".

Депутат напомнил, что намеченная на 2025 год индексация страховой пенсии составит 7,3%, что равно уровню официальной прогнозируемой инфляции.

По его расчетам, для удовлетворения базовых нужд пенсионера в 2024 году будет необходимо около 13 385 рублей в месяц. В то же время, средняя пенсия работающего пенсионера составляет 17 484 рубля, у неработающих она достигает 21 751 рубля.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ("ЕР") Светлана Бессараб заявила, что у россиян может быть низкая пенсия, только если они мало работали, либо получали зарплату в конверте. Она отметила, что средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляет 23 тыс. рублей. Также, по ее словам, теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей.

В начале года опрос показал, что среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей. Отмечалось, что уровень пенсионных притязаний граждан с апреля вырос на 600 рублей, за год — на 1200.

Теги: союз пенсионеров, пенсии, индексация пенсий


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