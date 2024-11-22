Премьер-министр Словакии не боится критики из-за решения посетить парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не боится критики европейских лидеров из-за решения посетить парад Победы 9 мая в Москве. Об этом он сказал в эфире Радио и телевидению Сербии, пишет ТАСС.

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Фицо отметил, что его уже и так критикуют.

"Я вам скажу: либо мы суверенны и нам необязательно получать согласие каких-то крупных стран для наших решений, либо суверенитета не существует и тогда мы будем делать только то, что хотят крупные игроки на международной арене", – отметил Фицо.

Премьер сказал, что знает, какую роль сыграла Красная армия при освобождении Чехословакии.

21 ноября стало известно, что Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич планируют совершить официальную поездку в Москву в мае 2025 года. Они заявили, что придерживаются единого мнения о необходимости уважать государства, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.

Между тем, словацкий евродепутат Любош Блага начал опасаться за свою жизнь и обратился за помощью в полицию после поездки в Россию. Он был в Москве в середине октября, когда отмечалось 80-летие МГИМО, и после этого подвергся нападкам. Ему назначили охрану. В российской столице Блага поблагодарил Россию за освобождение его родины от фашизма, а также извинился за русофобию на Западе.

Напомним, что в 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин призвал наполнить праздничные мероприятия глубоким содержанием. 19 ноября был утвержден официальный логотип празднования.