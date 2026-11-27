Германия может ввести плату за проезд автомобилей по автобанам

Для финансирования системы автобанов в Германии может быть введена плата за проезд легковых автомобилей. По данным Der Spiegel, ссылающегося на секретный доклад консалтинговой компании PD для министерства транспорта ФРГ, текущего финансирования госкомпании Autobahn GmbH недостаточно для поддержания инфраструктуры, что грозит ее деградацией. И гражданам, возможно, придется оплатить это.

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Согласно плану главы министерства транспорта Штеффена Бильгера, с 2027 года компания получит право брать кредиты, а с 2028 года — часть доходов от платы за проезд грузовиков. Однако аналитики PD пришли к выводу, что этих средств не хватит для покрытия расходов. Эксперты считают, что надо ввести модель, сочетающую инфраструктурную долю от грузовиков и дополнительную покилометровую плату для легковых автомашин. Введение такого сбора позволит Autobahn GmbH обслуживать долги до 2056 года и снизить зависимость от бюджета. При этом плата будет зависеть от пробега и распространится даже на иностранный транспорт.

Минтранс Германии официально опроверг необходимость введения сбора, заявив, что это не предусмотрено коалиционным соглашением. Ранее Бильгер также заявлял об отсутствии мандата на подобные меры. Тем не менее, в политических кругах продолжаются дискуссии.

В Германии плата за проезд по автобанам взимается с коммерческого транспорта массой более 3,5 тонны.