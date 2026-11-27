В торговых центрах Екатеринбурга закрывают мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации против гриппа в торговых центрах Екатеринбурга работают последнюю неделю. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

До конца текущей недели пункты вакцинации в ТЦ Екатеринбурга работают в полном объеме. Со следующей недели закроются пункты в ТРЦ "Мегаполис" и "Дирижабль". 4 декабря станет последним днем нынешнего сезона, когда можно будет совместить вакцинацию с шопингом.

Возможностью сделать прививку в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах уже воспользовались более 2,4 тысячи уральцев. По данным департамента, в настоящее время прививочной кампанией против гриппа охвачено 32% жителей Свердловской области – более 1 миллиона 330 тысяч человек.

Вакцинопрофилактика в ТЦ доступна любому жителю региона старше 18 лет, независимо от прописки. Всем пришедшим на вакцинацию при себе необходимо иметь медицинский полис, а также прививочный сертификат для внесения данных о прививке.