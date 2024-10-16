Фицо считает высокой вероятность скорого окончания конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает высокой вероятность скорого окончания конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с депутатами.

По словам политика, он ожидает возможных подвижек в этом вопросе на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе. Фицо добавил, что там будет обсуждаться тема приглашения Украины в НАТО, а это приглашение не может быть "бесплатным", передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил свой вариант плана урегулирования конфликта. Он "состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Пункт первый – геополитический, второй и третий – военные, четвертый – экономический, пятый посвящен безопасности", сказал украинский президент. Пунктом первым плана значится вступление Украины в НАТО, он предусматривает приглашение в альянс уже в ближайшее время. В Кремле план урегулирования украинского конфликта, озвученный Зеленским, назвали эфемерным.