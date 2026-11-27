Ладожский мост перекрывали из-за атаки БПЛА на Ленобласть

За ночь в небе над Ленинградской областью было сбито 45 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере "Макс".

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

"Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт - с него работали мобильные огневые группы", - написал глава региона.

В настоящее время в Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности.

Ночью в аэропорту "Пулково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.