В уральском городе энергетиков целый микрорайон вторые сутки остается без электричества

В уральском городе энергетиков Заречном после вчерашнего снегопада по-прежнему не удается полностью восстановить электроснабжение. Власти выступили с обращением.

Как сообщили Накануне.RU жители города, света нет уже вторые сутки.

"Целый микрорайон [в южной части города], четыре садика и школа. Самое "веселое", что тут еще и плиты электрические, а не газовые", - рассказали жители.

В администрации Заречного сообщили, что по состоянию на утро 27 ноября электроэнергия восстановлена в большей части многоквартирных домов. Без электричества остается еще часть домов.

"Электричество восстановлено в детском саду "Сказка" и школе №7. Без электричества остаются детские сады "Ласточка", "Дюймовочка" и "Маленькая страна". Специалисты ПАО "Россети" продолжают работу", - отметили в мэрии.

В компании "Россети Урал" Накануне.RU сообщили, что после вчерашнего снегопада специалисты свердловского филиала устранили основные нарушения в работе энергообъектов региона по сети 6-110 кВ (обеспечивает электроэнергией преимущественно населенные пункты).

"В настоящее время энергетики отрабатывают индивидуальные заявки потребителей в распределительной сети 0,4 кВ (обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома). Работы ведутся круглосуточно. Усилия энергетиков сосредоточены в юго-восточной части региона, наиболее пострадавшей от непогоды. Под особым контролем электроснабжение потребителей города Заречный, Каменск-Уральского и Каменского района", - заявили в компании.

Также продолжаются осмотры энергообъектов, устранение угроз падения деревьев и веток из-за пределов охранных зон на линии электропередачи. Ведется непрерывный мониторинг состояния электросетевого оборудования.

Задействованы 14 бригад. Для электроснабжения социально значимых объектов применяются шесть резервных источников подачи электроэнергии общей мощностью 1 МВт.

"Сообщить о нарушении электроснабжения и уточнить время восстановления можно по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер 220)", - добавили в компании.