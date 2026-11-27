Контейнеровоз HALIMA затонул у берегов Кубы - спасатели ищут моряков

У побережья Кубы спасатели не прекращают искать членов экипажа контейнеровоза HALIMA, который затонул в ночь на 26 ноября. Судно шло под флагом Панамы и принадлежало компании Sidra Line, пишет "РГ".

Авария случилась примерно в трех морских милях севернее бухты Кабаньяс в провинции Артемиса. На борту находились 16 моряков - граждане Египта и Индонезии. Спасатели нашли 13 человек, но один из них к моменту обнаружения уже скончался. Судьба еще троих остается неизвестной - поиски продолжаются.

В момент крушения контейнеровоз вез 208 контейнеров с грузом. Пока власти не раскрывают, что именно было в контейнерах и куда направлялось судно. Причины аварии тоже пока не установили.

Власти Кубы создали специальную межведомственную комиссию, чтобы разобраться в причинах ЧП и координировать спасательную операцию. В работе комиссии участвуют и представители судовладельца.