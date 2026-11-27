В Екатеринбурге "Фамильную пекарню" закрыли из-за массовых нарушений

В Екатеринбурге суд на месяц приостановил работу местной пекарни. Там нашли массу нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, проверке подверглась "Фамильная пекарня" (ИП Шаламова С.В., Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 34). В ходе обследования там были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.

Материалы были переданы в суд. По решению Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга деятельность пекарни приостановлена на 30 суток.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение новые санитарные требования к доставке готовой еды.