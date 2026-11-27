Самозапрет на азартные игры не сработал как планировали

В России действует механизм самозапрета на участие в азартных играх, однако, как сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский на заседании в Совете Федерации, количество обращений от зависимых граждан не сократилось. Тем, кто оформил самозапрет, по‑прежнему продолжают поступать предложения сделать ставки. Об этом со ссылкой на депутата пишет газета "Ведомости".

Проблема в том, что запрет можно обойти: букмекерские конторы предлагают установившим его гражданам зарегистрироваться под другой учетной записью либо воспользоваться иными способами создания аккаунта.

"Люди продолжают играть на последнее, в долг", - подчеркнул парламентарий.

Как возможный выход из ситуации Сергей Боярский назвал внедрение единой идентификации игроков. Такой механизм позволил бы точно определять, кто именно создает учетную запись, и тем самым исключить злоупотребления.

Ранее сообщалось, что власти планируют ввести для видеоигр прокатные удостоверения по аналогии с фильмами и обязать разработчиков регистрировать проекты в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), хранить данные на российских серверах и внедрить СОРМ - об этом сообщает "Коммерсантъ". Законопроект "О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ" хотят рассмотреть в первом чтении до конца года.