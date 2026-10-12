ЕС не смог привлечь блогеров к освещению встреч сообщества

Страны Евросоюза не смогли реализовать идею о привлечении лидеров мнений к освещению саммитов сообщества.

По данным дипломатов Старого света, которые приводит Politico, ни один создатель контента в социальных сетях не был приглашен на заседание Совета ЕС, которое состоится на нынешней неделе. Реализацию идеи отложили из-за логистических проблем и бюджетных ограничений.

По словам другого дипломата, инициатива не была согласована с правительствами стран – участниц объединения. В июне Совет ЕС направил национальным правительствам рекомендации по отбору лиц, оказывающих влияние в соцсетях, пишет ТАСС.