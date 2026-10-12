Российские военные вновь атаковали порты и суда, связанные с обеспечением ВСУ

ВС России минувшей ночью атаковали порты и суда, участвующие в обеспечении украинской армии, сообщило Минобороны.

"Продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

В результате удара в Черном море был поражен сухогруз, доставлявший в Одессу товары военного назначения.