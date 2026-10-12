Экс‑глава Колыванского района задержан: его подозревают в махинациях с покупкой дома

В Новосибирской области задержали бывшего главу администрации Колыванского района. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным следствия, когда чиновник был главой района, он организовал покупку жилого дома в госсобственность. В 2020 году он добился заключения контракта, а цену дома специально завысили - для этого использовали подложные коммерческие предложения.

Из‑за завышения стоимости подозреваемый получил больше миллиона рублей и потратил деньги на свои нужды. Схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Сейчас бывший чиновник находится под стражей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и попросят суд избрать меру пресечения.