В Большом Геленджике на этой неделе пройдет множество культурно-развлекательных мероприятий

Пресс-служба администрации Геленджика информирует о культурно-развлекательных мероприятиях, которые будут происходит на этой неделе в городе- курорте.

Афиша мероприятий с 12 по 18 октября 2026 года в Большом Геленджике крайне разнообразна.



В самом городе: 15.10 в 16:30 - научно-просветительская лекция клуба «Аметист», библиотека им. В.Г. Короленко, 16.10 в 12:00 - лекция «Пастель, как художественный материал. Использование пастели в разных жанрах изобразительного искусства», Центр культуры и досуга «Творчество», 16.10 в 17:00 - тематический концерт, посвящённый Дню отца, Дворец культуры, большой зал, 17.10 в 10:30 - кукольный спектакль «Веселые медвежата» (по билетам), Дворец культуры, малый зал, 17.10 в 12:00 - фестиваль казачьей культуры «Братья казаки», Дворец культуры, большой зал, 17.10 в 18:00 - танцевальный вечер «Ретро-дискотека», Дворец культуры, фойе,

В репертуаре кинотеатра «Радуга»: «Везунчик», «Битва моторов», «Волшебное перо», «Приключения Мамонтёнка. В поисках мамы», «Девятая планета», «Царевна Несмеяна», «Романовы. Преданность и предательство».

Также в Большом Геленджике ожидаются следующие мероприятия: 12.10 в 14:00 - спортивное мероприятие «Здоровому движению – наше уважение» с показом фильма, Дом культуры с. Пшада, 13.10 в 12:30 - мастер-класс «Подарок папе», Дом культуры с. Береговое, 13.10 в 15:00 - литературная гостиная, Дом-музей В.Г. Короленко, х. Джанхот, 14.10 в 13:30 - виртуальный концертный зал. Показ художественного фильма «Гость с Кубани», Дом культуры с. Кабардинка, 14.10 в 16:00 - мастер-класс по народной кубанской кукле «Вишенка», Дворец культуры с. Дивноморское, 14.10 в 17:00 - познавательная программа для детей «С книгой по жизни», Дом культуры с. Архипо-Осиповка, 15.10 в 13:00 - театрализованная программа «Покровская ярмарка», Дом культуры с. Пшада, 15.10 в 15:00 - игровая программа «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», Клуб с. Возрождение, 15.10 в 16:30 - познавательная программа для детей «1000 советов на здоровье», Дом культуры с. Архипо-Осиповка, 15.10 в 17:00 - спектакль «60 минут Чехова» (по билетам), Театр Старого парка, с. Кабардинка, 16.10 в 15:00 - мастер-класс «Мой папа для меня герой», Клуб с. Возрождение, 16.10 в 18:00 - вечер казачьей песни «Любо, братцы жить!», Клуб с. Текос, 17.10 в 14:00 - развлекательная программа «Для меня всегда герой – самый лучший папа мой», Дом культуры с. Адербиевка, 17.10 в 14:00 - праздничная программа «А ну-ка, папы», Дом культуры с. Архипо-Осиповка, 17.10 в 15:00 - конкурсно-игровая программа «Папам посвящается», Клуб с. Прасковеевка, 17.10 в 16:30 - мастер-класс ко Дню отца «Подарок папе», ДК п. Светлый, 17.10 в 17:00 - мастер-класс по хореографии «Танцы осени», Дом культуры с. Марьина Роща, 17.10 в 17:00 - спектакль «Последняя попытка» (по билетам), Театр Старого парка, с. Кабардинка, 17.10 в 19:00 - танцевальная программа «У осенних ворот – игровой хоровод», Дом культуры с. Пшада, 18.10 в 17:00 - мастер-класс ко Дню отца «Открытка для папы», Социально-культурный центр х. Джанхот, 18.10 в 19:00 - семейный видеопоказ «Каникулы», Дом культуры с. Пшада.



Также уточняется, что возможны временные изменения или отмены. С уточняющими вопросам можно обращаться по телефонам: 8(86141)2-08-35; 8(86141)2-08-36; 8(86141)2-08-37 (управление культуры, искусства и кинематографии).