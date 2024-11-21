Россия могла разрушить украинский "Южмаш" межконтинентальной баллистической ракетой

Межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) ударили российские Вооруженные силы (ВС) по заводу в Днепропетровске. Как сообщают украинские СМИ, шестью ударами якобы полностью разрушен завод "Южмаш", пишет MASH.

На "Южмаше" производят украинские беспилотники, ракеты для ВСУ, там же ремонтировали подбитые американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.

К публикации подкреплено видео попадания ракеты по объекту. По неподтвержденным данным, она была оснащена боеголовкой с фугасными боевыми частями массой в несколько тонн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятном запуске российской стороной такой ракеты, переадресовал его в Минобороны.

"Я рекомендую с этим обращаться к военным, сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил представитель Кремля.

В российском оборонном ведомстве информацию пока не комментировали.

Российский военблогер Юрий Подоляка отмечает, что это первое боевое использование МБР, и более того, оказалось, что ВС РФ могут быть своими МБР, которые при этом способны оснащать обычными боевыми частями.

"Сегодняшний удар это и был наш ответ на начало применения противником НАТОвских дальнобойных ракет по территории Брянской и Курской областей. И удар этот был с намеком. Но в чем этот намек заключается? А именно в том и заключается, что мы показали, как далее будем поступать, если Киев продолжит наносить свои удары "Штормами" и АТАСМS", – прокомментировал Юрий Подоляка.