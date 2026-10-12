В России строят семь спутников - все сделают на отечественных заводах

В России создают семь новых спутников - все работы, включая изготовление самой важной аппаратуры, ведут на отечественных предприятиях. Запустить аппараты планируют в 2029-2030 годах. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на заседании ИТ‑комитета Госдумы, пишет "РГ".

Министр пояснил, что новые спутники нужны, чтобы заменить действующие аппараты на геостационарных орбитах - у тех скоро закончится срок службы. Сейчас все семь спутников строят, контракты на производство уже подписали. Шадаев отметил, что это самый крупный заказ на создание российских спутников.

Раньше важную часть оборудования часто делали за рубежом, а теперь весь цикл - от деталей до сборки - выполняют в России. Это поможет не зависеть от иностранных поставщиков и укрепит космическое производство в стране.