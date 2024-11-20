Жириновского предлагают отчеканить на монете

Депутаты фракции ЛДПР направили обращение председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть вопрос о выпуске памятной юбилейной монеты, посвященной Владимиру Жириновскому.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения Жириновского. В прошлом году тиражом 98 тысяч штук в обращение вышла почтовая марка с портретом Жириновского, а также конверт. Логично было бы выпустить и монету, говорит глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Решение о выпуске памятных монет принимает совет директоров ЦБ. Пока таких планов нет. Но в партии надеются, что с учетом празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского, это решение еще примут.

С 2025 года в России начнут вручать стипендию имени Жириновского.