80-летие со дня рождения Жириновского отметят в России в 2026 году

80-летие со дня рождения Владимира Жириновского отметят в России в 2026 году. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, первое заседание оргкомитета по подготовке празднования состоится до конца этого года. Об этом сообщает Telegram-канал Государственной думы.

Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея основателя ЛДПР. Оргкомитет по подготовке памятных торжеств возглавил Вячеслав Володин, его заместителем стал нынешний председатель Либерально-демократической партии Леонид Слуцкий.

Также в оргкомитет вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов и другие.

Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале поблагодарил президента за такое решение.

"Благодарю президента за поддержку инициативы. Владимир Жириновский - по сути первый политик России, памятные мероприятия о котором будут организовываться в соответствии с Указом главы государства", - написал он.

Он также выразил уверенность, что празднование 80-летия основателя ЛДПР станет самым заметным событием 2026 года.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов тоже отметил, что указ президента означает высокую оценку трудов Владимира Жириновского, его роли в развитии государственной системы и общественно-политической деятельности.