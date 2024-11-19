Филимонов: Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что ограничения по продаже алкоголя способны повысить рождаемость.

Губернатор привел в пример Чечню, где продажа алкоголя разрешена только с 8:00 до 10:00 утра, потребление спирта составляет всего 0,1 литра на человека в год, а рождаемость при этом высокая.

В связи с этим Филимонов прогнозирует повышение рождаемости и в своем регионе.

"Мы прогнозируем повышение индекса рождаемости и воспроизводства населения на территории Вологодской области. <...> От полутора до двух раз за пятилетку", — приводит его слова "Коммерсантъ".

Напомним, в Вологодской области торговлю алкоголем ограничат по будням двумя часами — с 12.00 до 14.00, в выходные и некоторые праздники (в частности, в новогодние) сохранится обычный режим торговли. При этом по-прежнему сохранится возможность покупать алкоголь в ресторанах, барах, гостиницах в любое время. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Губернатор Георгий Филимонов объяснил инициативу тем, что Вологодчина и Русский Север стремительно вымирают.

В Минздраве заявили, что "концептуально" поддерживают инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя.