Минздрав поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя

Минздрав "концептуально" поддерживает инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя. Об этом заявил РИА Новости заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.

По его словам, по результатам мониторинга, как правило, отмечается прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе.

Ранее стало известно, что в Вологодской области торговлю алкоголем ограничат по будням двумя часами — с 12.00 до 14.00, в выходные и некоторые праздники (в частности, в новогодние) сохранится обычный режим торговли. При этом по-прежнему сохранится возможность покупать алкоголь в ресторанах, барах, гостиницах в любое время. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Губернатор Георгий Филимонов объяснил инициативу тем, что Вологодчина и Русский Север стремительно вымирают.

Также сообщалось, что в Законодательном собрании Свердловской области рассматривают предложения о полном запрете продажи алкогольной продукции на уровне отдельных муниципалитетов и населенных пунктов. Похожую инициативу выдвинули в Санкт-Петербурге. В Госдуме предложили во всех регионах постепенно сокращать время продажи алкоголя до пяти часов в день, а затем и до двух часов.

В Кремле заявили, что дискуссия об ограничении продажи алкоголя не ведется. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об опыте СССР после введения сухого закона.